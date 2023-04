"Ai miei studenti consiglio dei corsi di autodifesa"

"Ai miei specializzandi consiglio di seguire corsi di autodifesa personale". Una profonda amarezza riverbera nelle parole della professoressa Liliana dell’Osso, presidente della Società italiana di psichiatria. Quello che è un consiglio offerto ai propri allievi è, in qualche misura, il fallimento di una parte del sistema sanitario, esito di vent’anni di mancati investimenti e di una progressiva riduzione del personale, degli spazi e della sicurezza. "Dobbiamo prendere atto del problema – argomenta Dell’Osso –. La psichiatria, con il 34% delle aggressioni subite a carico degli operatori sanitari, è l’anello debole. Ma c’è di più. Queste costanti episodi sono in maggioranza diretti alle donne. Possiamo parlare di violenza di genere".

L’analisi della professoressa si fa dura: "Mi sento responsabile non solo del percorso formativo professionale di allieve e allievi, perciò consiglio loro di seguire corsi di autodifesa. Purtroppo gli scarsi livelli di sicurezza, in particolare nell’assistenza territoriale (pensiamo ad esempio agli interventi domiciliari), costringono gli operatori della salute mentale a cercare alternative personali. I medici sono lasciati soli".

Soli contro i tagli alla sanità, soli contro le lunghe liste d’attesa, soli contro le innumerevoli (spesso temerarie) rivendicazioni legali: "che creano frustrazione – aggiunge Dell’Osso – e nervosismo nei pazienti, cosa del tutto comprensibile. Ma il problema è acuito dalla tipologia di persone che andiamo a curare. Persone spesso instabili che, in alcuni casi, possono reagire in modo scomposto. Tutti noi, pazienti e operatori sanitari, siamo vittime di una sanità in affanno, che non sempre riesce a fornire risposte adeguate. Eppure molti medici sono rimasti nel pubblico, dove le loro prestazioni sono accessibili a tutti".

Sa.Ba.