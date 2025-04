Agrifiera, il grande impegno. L’assessora Paolicchi: "Tradizione e futuro insieme"

"Quando il sindaco Cecchelli mi ha comunicato che la delega ad Agrifiera sarebbe stata mia, ho subito iniziato a lavorare con entusiasmo alla programmazione di eventi e convegni. Concentrandomi sull’ascolto del territorio". Così l’assessora Roberta Paolicchi descrive il suo impegno dai banchi della giunta per sostenere la manifestazione di Pontasserchio.

Quali sono stati i passaggi più significativi del suo primo anno di lavoro? "Ho ascoltato il più possibile le voci dei cittadini: le critiche, i suggerimenti, le proposte. La sfida più grande è quella di coinvolgere le nuove generazioni, far sì che anche i più giovani si appassionino ad Agrifiera. Solo così potremo garantirle un futuro solido e duraturo".

Si pensa già al 2026? "Assolutamente sì. Le richieste di partecipazione per l’edizione di quest’anno sono state così numerose che, per motivi di spazio e logistica, non siamo riusciti ad accoglierle tutte. Proprio per questo, sto già lavorando affinché chi è rimasto fuori possa essere presente nel 2026. Stiamo inoltre pianificando ulteriori interventi per migliorare il Parco Terzani, con l’obiettivo di renderlo un luogo sempre più accogliente e curato, pronto a ospitare cittadini e visitatori in un ambiente ancora più bello".

Quali sono le novità di questa edizione? "Tradizione e futuro si intrecciano in un connubio raro e affascinante nella nuova edizione di Agrifiera, La prima grande novità è l’ingresso ufficiale della manifestazione nel calendario delle fiere e manifestazioni regionali. Un riconoscimento importante con la partecipazione crescente di espositori non solo toscani, ma provenienti da tutta Italia. Inoltre per la fruibilità l’amministrazione comunale, in collaborazione con la presidenza del consiglio regionale, ha potuto istituire un servizio gratuito di bus navetta per facilitare l’accesso alla fiera. Nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio, i bus partiranno da piazzale Metastasio a Ghezzano e da via Verri a San Giuliano Terme, ogni ora la mattina e ogni mezz’ora il pomeriggio".

Ci sarà anche un focus su ricerca e innovazione. "Il Festival della Robotica porterà nuovi strumenti tecnologici per la gestione del verde urbano e per la prima volta le iniziative dell’Agrifiera si estenderanno oltre il Parco Terzani coinvolgendo la sala consiliare del Comune con un convegno per la gestione del verde pubblico, il centro “Avanzi“ dell’Università di Pisa, visitabile gratuitamente su prenotazione, e il Monte Pisano, con il Bioblitz lungo l’anello di Agnano, un’esperienza immersiva tra scienza e natura in cui si potrà scoprire la biodiversità del Monte".

R.P.