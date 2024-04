Agrifiera 2024 Ai nastri di partenza. Edizione più lunga e ricca di sempre

Agrifiera 2024, ci siamo: oggi alle 16.30 l’inaugurazione con le autorità della 114ª edizione della storica fiera che si terrà dal 20 aprile al 1 maggio al parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio. Alle 16 il corteo per le vie della borgata e l’evento che quest’anno si allunga in 13 giorni con importantissime conferme come lo spazio e le iniziative del Festival della robotica, grandi novità come il coinvolgimento della Rete dei Comuni sostenibili con la presentazione del rapporto di sostenibilità 2023 del Comune di San Giuliano Terme e poi incontri e dibattiti. Non mancheranno le tradizionali occasioni di svago e gli espositori con ogni tipo di prodotto, a partire dalle bontà enogastronomiche del territorio e da fuori regione, gli spazi ristorazione e tanti altri. Madrina d’eccezione l’attrice internazionale Chiara Basile Fasolo, cittadina sangiulianese, nota al grande pubblico per avere recitato in alcune delle più celebri fiction nazionali ed oggi protagonista della trasmissione “Sogno italiano ville e castelli” (Prime video) che va in onda Al centro ci saranno poi benessere, enogastronomia, equitazione, florovivaismo, giardinaggio, tempo libero e zootecnia, che rappresentano la presenza fissa in Agrifiera. Durante la fiera saranno presenti allievi e professori dell’istituto agrario dell’istituto di istruzione superiore Santoni e dell’istituto alberghiero Matteotti di Pisa. Il primo atto, oggi alle 17.30 con “Verso il 25 Aprile, la Memoria, l’attualità della Costituzione, l’Antifascismo, un percorso condiviso” a cura dell’Anpi. E ancora stand enogastronomici, delle associazioni, l’immancabile torta “co’ bischeri” (dolce della tradizione locale) protagonista del concorso finale l’ultimo giorno della fiera., quest’anno proposto anche in versione gelato, E ancora degustazioni, laboratori per bambini e adulti grazie alla presenza delle aree Agrihorse, Agriranch, Agridog, Sunrise “Falconeria” e Agridance, Fattoria didattica,i Arcieri della Rocca. Confermati anche i giorni ad ingresso gratuito previsti il 22, 23, 26 e 29 aprile. Nelle “Giornate del territorio” delle domeniche 21 e 28 aprile potranno entrare gratuitamente i residenti del comune di San Giuliano Terme. Prezzo del biglietto è di 5 euro; entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore. Consentito l’ingresso ai cani purché accompagnati al guinzaglio. Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. Anche per questa edizione saranno messi a disposizione maggiori spazi per i parcheggi e non si renderà dunque necessario il trasporto navetta.