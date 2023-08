Agosto in musica a Pisa sul Litorale: Mogol, Luigi Strangis, Planet Funk

E’ quasi tutto pronto per l’agosto in musica di Marenia Nonsolomare 2023 con il cartellone di spettacoli a Marina di Pisa dal 16 al 20 agosto. Sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa (inizio ore 21.30) saliranno Mogol (16 agosto), storico paroliere proprio dei grandi successi di Battisti per una serata intitolata "Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti", il vincitore della 21a edizione di Amici, Luigi Strangis (il 17 agosto), I ladri di carrozzelle (il 18), Planet Funk (il 19) e la finalissima dell’edizione estiva di Notti di talento, il contest musicale per cantanti e ballerini provenienti da tutta la Toscana di cui La nazione è media partner esclusivo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

"Gli appuntamenti per questa seconda parte dell’estate - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - saranno un’ulteriore occasione per vivere e godere appieno il nostro litorale e trasformare in un’esperienza unica il soggiorno dei nostri ospiti che hanno scelto Marina, Tirrenia e Calambrone per trascorrere le loro vacanze. Si tratta di serate dedicate ad ogni tipo di pubblico, dalle famiglie, con la serata in onore di Lucio Battisti che vedrà la presenza di Mogol; ai più giovani, con i concerti di Luigi Strangis e Planet Funk. Inoltre, tengo particolarmente a sottolineare la presenza di una strepitosa e storica band come i Ladri di carrozzelle, in una serata speciale che desidero dedicare al ricordo di Alessandro D’Anteo, prematuramente scomparso, al fine di manifestare un impegno volto a superare ogni tipo di barriera, mentale e fisica". Ultimo appuntamento nella stessa cornice con i 12 finalisti di Notti di Talento selezionati tra decini di artisti provenienti anche da fuori Toscana nelle tre audition svoltesi a luglio a Eliopoli. "Marenia NonSoloMare" è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune con il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di Parco di San Rossore, Eliopoli, Habanera teatro e le librerie indipendenti pisane.