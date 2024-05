Aggressioni in autobus, la denuncia del trasporto pubblico: "Siamo sotto attacco"

Pisa, 19 maggio 2024 – Sono in aumento le segnalazioni di comportamenti aggressivi o molesti da parte degli utenti nei confronti dei lavoratori dei servizi di trasporto. "Si tratta di un fenomeno in crescita in tutti i settori del trasporto pubblico e anche in un ambito in passato meno soggetto a episodi di questo tipo come quello aeroportuale".

A denunciarlo è Fulvio Cacace, segretario generale di Filt-Cgil Pisa, all’indomani dell’incontro tenutosi a Firenze e organizzato da Filt-Cgil Toscana, nel corso del quale è stata ribadita la necessità di intervenire per limitare un fenomeno che desta sempre maggiore preoccupazione ed espone gli operatori a rischi non di poco conto. La proposta avanzata è l’introduzione di un reato di aggressione che possa disincentivare gli utenti da comportamenti violenti a danno del personale dei trasporti pubblici.

"Anche nell’aeroporto di Pisa sono in aumento le aggressioni verbali e qualche volta anche fisiche - continua Cacace - che diventano una valvola di sfogo di malumori dovuti alle politiche messe in atto dalle compagnie aeree e delle quali gli operatori non sono naturalmente responsabili. Ad essere vittime della rabbia degli utenti sono più spesso le donne, nei confronti delle quali le offese assumono anche toni sessisti". "Vogliamo richiamare l’attenzione su un fenomeno che non può essere ridotto a un fatto personale che coinvolge unicamente l’aggressore e l’operatore, che in quel momento lavora per conto dell’azienda. Quello che chiediamo - conclude - è una maggiore vicinanza da parte delle aziende e anche da parte delle istituzioni, dato che si tratta pur sempre di servizi pubblici".

La crescita del fenomeno non si registra solo in sede aeroportuale, ma riguarda anche altri mezzi di trasporto pubblico, come gli autobus. "Le lamentele sono all’ordine del giorno", afferma Lorenzo Bonanni del sindacato Faisa-Cisal di Pisa, sottolineando come le condizioni di lavoro siano spesso "ai limiti della tollerabilità per gli autisti costretti a interfacciarsi con persone di vario tipo, in stato di ebbrezza o propense alla violenza". "Riceviamo continuamente segnalazioni di episodi sgradevoli che si verificano a bordo degli autobus, - prosegue Bonanni - per cui siamo assolutamente favorevoli all’introduzione del reato di aggressione per viaggiatori violenti". L’auspicio è che la proposta sia accolta, per arginare un fenomeno "che sta diventando insostenibile".