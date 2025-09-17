Aggressione di giorno a Ghezzano: "Mia madre presa a manganellate"

Una email breve ma con parole che colpiscono. Francesco Pirrò racconta dell’aggressione violenta a sua madre a Ghezzano, frazione di San Giuliano Terme. "Lunedì 15 settembre, alle 10:30, mia mamma scendeva di casa per recarsi al supermercato. Due uomini dentro una macchina l’hanno fermata proprio sotto la sua abitazione e le hanno afferrato la borsa". "Di fronte alla resistenza di mia madre – aggiunge – le hanno tirato una manganellata in testa e sono andati via trascinandola con la macchina". Ora la donna è ricoverata a Cisanello "con un trauma cranico. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri ma - afferma l’uomo - nulla è stato ancora fatto". A voce, al telefono, il figlio prosegue nel racconto della vicenda: "Era al telefono con mia sorella che ha assistito in diretta. L’ha sentita urlare, poi più nulla".

L’ansia e la corsa. "Siamo arrivati in pochissimo tempo. Solo mano a mano ha ricordato sempre di più, all’inizio non rammentava del manganello: adesso è a Cisanello e la sua situazione è delicata".

Pirrò spiega: "Mia mamma Angela ha 55 anni ed era andata a fare la spesa al negozio vicino, questi due uomini (che non aveva mai visto prima) le hanno afferrato la borsa, lei, istintivamente, ha detto di lasciarla ’non prendetemela’. Ma loro avevano la borsa e così sono partiti con la vettura e l’hanno trascinata per un pezzo di strada: lei si è ferita alla testa e anche sul corpo".

Il figlio ha scritto ai giornali, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, "la zona è una zona con molte telecamere, in quanto vicino al supermercato della Lidl e alcune villette. Le persone erano a volto scoperto. Sono riusciti a prendere la borsa con violenza, lei è moto provata non solo fisicamente. Ricorda via via: la macchina era un modello normale". Un appello a chi avesse visto qualcosa, a chi avesse immagini. "Era mattina, non sera e lei era a due passi dalla sua abitazione. Non è mai successo nulla del genere qui in passato".

