Aggredito di notte finisce in ospedale

Aggredito di notte in via Cavalca. Il giovane ha riferito agli agenti delle Volanti di essere stato aggredito da tre individui. Un fatto accaduto nella notte tra sabato e domenica in centro. Sul posto è stata chiamata la polizia. Il ragazzo, invece, è stato portato in pronto soccorso: non è grave. Indagini per risalire agli autori e anche ai motivi. I tre conoscevano il quarto? E perché questa violenza in strada, in pieno centro, nella vicina piazza delle Vettovaglie?

La polizia sta cercando di visionare le immagini delle telecamere che si trovano nelle vicinanze. E raccoglierà poi il racconto del ragazzo, vittima di questo episodio.