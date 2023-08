Aggredito al bar con una pedata "Calcio alla schiena da sconosciuto"

di Saverio Bargagna

Il tizio in questione non ci ha pensato due volte: non avendo ricevuto la sigaretta che pretendeva, ha girato intorno alla sua vittima e gli ha rifilato un calcio dritto nella schiena: "Tale da far sobbalzare la sedia sulla quale ero seduto e il tavolino con l’aperitivo – spiega Alberto Di Pede, presidente Anmil Pisa –. E dire che sono alto un metro e novanta e peso cento chili. Mi ha fatto molto male la schiena per tutto il giorno".

Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’inizio. Sono le 11.30 di giovedì 10 agosto, ci troviamo in un noto bar di Cisanello, zona Media World. "E’ pieno di gente – racconta Di Pede – e sono seduto al tavolo con il presidente di Assolfly Pisa. Insieme stiamo discutendo circa l’organizzazione di alcuni progetti da portare avanti insieme sul tema dell’inclusione". Il presidente Amnil Pisa aggiunge: "Un giovane sui trenta anni si avvicina e ci chiede una sigaretta. Ma non ne ho, così Pietro risponde al posto mio: ‘Mi dispiace non fumiamo’". "Il ragazzo – continua Di Pede – chiede ancora una sigaretta. A quel punto nessuno dei due replica e allora se ne va. Ma proprio quando riprendiamo a parlare ecco che alle spalle mi arriva un calcio dritto nella schiena. Un colpo davvero violento".

Di Pede non reagisce sorpreso e dolorante, l’aggressore se ne va indisturbato: "Il mio interlocutore non poteva certo intervenire – racconta –, ma sono rimasto stupito dalla reazione di quelli intorno a me. Nessuno, dico nessuno, ha fatto qualcosa. Neppure sono venuti a chiedermi come stavo. Una indifferenza totale che mi ha ulteriormente colpito". La chiosa: "Mi chiedo che cosa sarebbe successo se un simile calcio fosse stato rifilato ad una donna o ad una persona più minuta o con problemi. Questa violenza gratuita è inaccettabile".