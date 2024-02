Aggrediti due negozianti. Controlli

È successo nel tardo pomeriggio quando un gruppo di tre persone di origine straniera ha aggredito due negozianti della zona Stazione centrale di Pisa, hanno un alimentari vicino al cinema Odeon. Una lite per futili motivi che è finita alle mani. Ad avere la peggio, appunto, i commercianti che sono ricorsi anche alle cure dei sanitari. Sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi. Sul posto, sono arrivati carabinieri e agenti di polizia per riportare la calma ma anche per ricostruire la vicenda. Hanno quindi effettuato controlli nella zona. Dopo pochi minuti la situazione è tornata a essere calma. L’ennesima lite in un quartiere da sempre difficile.