"Aggredita e palpeggiata mentre viaggiava sul treno" Indagini della squadra mobile

La giovane ha chiesto aiuto al capotreno. "Un uomo si è seduto accanto a me e ha cominciato apalpeggiarmi". L’episodio risalirebbe a domenica scorsa e sarebbe avvenuto sulla tratta regionale del treno Viareggio-Pisa. La donna - questo il suo racconto - sta viaggiando da sola in uno scompartimento. Accanto a lei si siede un uomo, riferito come "straniero, africano". descrive l’abbigliamento e anche alcuni tratti. Prima le parole, poi gli sguardi, infine i fatti.

Allora prova a non reagire. E far finta di dormire. Ma lui insiste. E le tocca le gambe poi fa salire le mani verso le parti intime.

Lei cerca - queste le parole di sfogo alle forze dell’ordine intervenute dopo - di resistere, di respingerlo, di allontanarlo. Ma non funziona.

Poi, riesce a liberarsi e ad aumentare il passo verso la testa del convoglio.

Riesce a scappare, corre tra i vagoni attraversandoli uno a uno. E, finalmente, incontra proprio il personale ferroviario. Con il capotreno si sfoga tra la paura a lui narra tutta la storia fin dall’inizio. La salita, l’uomo, la descrizione e alla fine la fuga. E’ lui ad avvisare la polizia. Arrivano gli agenti della squadra Volanti. Raggiungono la ragazza al binario dove il treno è previsto.

Agenti che trovano la giovane scossa. Anche a loro racconta da capo quello che ha vissuto, ma è ancora intimorita e ha paura che l’uomo la possa seguire. Chiede quindi di essere scortata fino a casa. Lui potrebbe essere fuggito. La polizia attende ora che la donna formalizzi la denuncia per poter fare qualche approfondimento mirato. E sta vagliando attentamente il suo racconto.

Nel frattempo, sta passando anche al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle stazioni intermedie e di quella iniziale e finale. magari gli occhi elettronici hanno immortalato lui in qualche passaggio.

Non è un caso isolato. Proprio in questa settimana è stato denunciato un uomo che ha molestato due donne sul treno in zona Pistoia.