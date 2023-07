Aggredita dall’ex con un coltello a Pisa: la denuncia della polizia

E’ stato un venerdì pomeriggio “bollente“ in zona Stazione, precisamente in viale Bonaini, vicino alle poste centrali, dove una volante della polizia è intevenuta per la segnalazione di una violenta agggressione nei confronti di una ragazza. Gli agenti giunti prontamente sul posto hanno preso contatto con la richiedente che ha descritto l’accaduto e le fattezze dell’aggressore per procedere con le operazioni di ricerca dell’uomo.

La donna ha riferito che, non si è trattato di una persona distante da lei, ma del suo ex compagno, il quale dopo averla aggredita verbalmente, l’ha minacciata di morte con un coltello chiedendole di consegnargli una somma di denaro. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sono partiti i controlli in zona stazione per ricercare l’autore del gesto: l’uomo è stato rintracciato poco dopo. L’aggressore è stato denunciato a piede libero per tentata rapina aggravata e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio della procedura di espulsione, trattandosi di un uomo straniero irregolare sul territorio nazionale.

Nonostante le tante campagne di prevenzione i casi di violenza sulle donne sono all’ordine del giorno, anche a Pisa, e non solo tra le mura domestiche, ma come dimostra anche questo caso talvolta le aggressioni avvengono anche in pieno giorno e in luoghi pubblici.

I.V.