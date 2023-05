Aggredirono tre studenti: daspo per due minori

PISA

Il questore della provincia di Pisa, su proposta del comando Compagnia carabinieri, ha adottato nei confronti di due minori la prevenzione del "divieto di accesso a determinate aree urbane, il Daspo urbano Willy", dal nome di Willy Monteiro Duarte, il giovane di origine capoverdiana che fu ammazzato il 6 settembre 2020 a Colleferro. I due, unitamente ad altri adolescenti, avrebbero aggredito la sera del 25 marzo, in piazza Dante a Pisa, tre studenti universitari fuori sede, dopo una pretestuosa provocazione. I tre finirono in ospedale. Non possono accedere e stazionare nei pressi degli esercizi pubblici della movida pisana, tra via S. Maria, via dei Mille-via Corsica, piazza dei Cavalieri, via Ulisse Dini, borgo Stretto e lungarno Pacinotti, per due anni; in caso di trasgressione, rischiano la denuncia e la condanna fino a due anni. Ogni fine settimana, secondo le direttive del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, sono predisposti in centro specifici servizi di controllo interforze.