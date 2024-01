"Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più", la nuova iniziativa Confcommercio

Pisa, 22 gennaio 2024 – "Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più”. Prende in prestito una delle canzoni italiane più conosciute il titolo dell'iniziativa promossa a livello nazionale da Fipe Confcommercio che vedrà coinvolti i ristoranti di Pisa e provincia. “I ristoranti aderenti metteranno a disposizione un menu fisso dal prezzo massimo di 10 euro dedicati ai più piccoli, in particolare ai bambini fino ai 10 anni” spiega la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. “Una bellissima iniziativa family friendly nata proprio con l'intento di avvicinare famiglie e bambini ai ristoranti e allo stesso tempo promuovere la buona ristorazione attraverso una formula semplice e intuitiva”. “Nei locali aderenti saranno disponiblili menu dedicati che metteranno in risalto i sapori e le materie prime locali ad un prezzo accessibile, permettendo anche ai più piccoli di scoprire ricette e piatti tipici del nostro territorio. "Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” partirà da febbraio e proseguirà per i prossimi quattro mesi, fino al 30 giugno”. “Abbiamo sposato immediatamente il progetto della nostra federazione che prenderà il via con un protocollo di intesa sottoscritto da Fipe Confcommercio con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Le attività di ristorazione costituiscono uno straordinario punto di riferimento per la nostra comunità e auspichiamo una grandissima partecipazione a questa nuova iniziativa inclusiva e popolare da parte di ristoranti, locali e pizzerie dell'intera provincia, da Volterra fino al Litorale, ognuno con le sue tipicità e caratteristiche, per garantire anche ai più piccoli un'offerta che includa tutte le eccellenze del nostro territorio”. “Sarà realizzata un'apposita campagna di comunicazione per dare il massimo risalto all'iniziativa, oltre a un sito internet dedicato dove compariranno tutte le attività aderenti”.

M.B.