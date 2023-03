Agbalt rinnova il consiglio direttivo Vendute 4000 uova di Pasqua solidali

Agbalt, l’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore, ha rinnovato i propri vertici e il Consiglio Direttivo che è così composto: il nuovo presidente è Mirco D’Aversa, vicepresidente è Riccardo Restelli, tesoriere Francesca Gambogi, segretario Andreas Galgani; i consiglieri sono Alessandro Biagioni, Paola Casani, Claudio Di Sisto, Serena Franceschini e Patrizia Alma Pacini. Agbalt, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato e riconosciuta come associazione regionale, ha sede all’interno dell’U.O. di Oncoematologia pediatrica con trapianto di midollo osseo dell’Azienda ospedaliero Universitaria Pisana e da anni svolge importanti attività di volontariato per migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie così rare e ancora potenzialmente mortali. A testimonianza del forte radicamento di Agbalt e a conferma della consapevolezza del suo fondamentale ruolo di sostegno a bambini e famiglie si segnala la straordinaria partecipazione alla campagna di sensibilizzazione e di auto-finanziamento "Una sorpresa per la vita" attraverso la vendita delle Uova di Pasqua solidali. Oltre 4000 uova sono state vendute ed esaurite in pochissimi giorni. Chi vuol sostenere i progetti dell’associazione può sempre farlo destinando il 5x1000, facendo una donazione collegandosi al sito https:www.agbalt.itdonazioni o chiamando lo 050.830245 (attivo dal lunedì al sabato con orario 9-14). Altre info sul sito www.agbalt.it.

"Grazie al nostro impegno, a quello di moltissimi volontari, dei medici e alla sensibilità dell’Aoup – commenta il presidente D’Aversa -, abbiamo realizzato numerosi progetti di concreta solidarietà. Le attività che Agbalt sino ad oggi ha portato avanti e reso concrete non sarebbero state possibili senza l’impulso e la determinazione di Tiziana Del Carlo, fondatrice e presidente storica. Tra i progetti di assoluto impatto e permeati dalla cultura del dono c’è ‘L’Isola dei Girasoli’, il residence, nato nel 2011 grazie al sostegno della Fondazione Pisa, per accogliere i bambini e i ragazzi che, con le loro famiglie, vengono a Pisa per sottoporsi a terapie antiblastiche o al trapianto di midollo osseo". "Essendo purtroppo aumentate le esigenze – prosegue il presidente di Agbalt – il residence è stato ampliato, ancora una volta grazie alla Fondazione Pisa, ed è diventando un piccolo villaggio che abbiamo chiamato ‘Il Villaggio del Sorriso’”. "Per proseguire nelle attività di aiuto e di sostegno concreto ai bambini e agli adolescenti affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie – conclude il presidente D’Aversa – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Rinnoviamo il nostro invito a sostenere la nostra associazione".