"Affollati e spesso saltano le corse"

In classe abbiamo riflettuto sul vantaggio di vivere in una città come Pisa, il nostro centro abitato è di medie dimensioni, abbiamo la possibilità di spostarci rapidamente da una parte all’altra della città in poco tempo. Dopo aver analizzato le nostre abitudini in merito alla mobilità urbana pubblica e i vari benefici che questo comporta per l’ambiente, abbiamo voluto intervistare i nostri compagni di scuola che frequentano le classi terze.

"Per i tuoi spostamenti utilizzi il mezzo pubblico?" il 68% ha risposto "No" e anche nelle loro famiglie c’è l’abitudine a privilegiare i mezzi privati. "Quali sono, secondo te, gli svantaggi che portano a preferire i mezzi privati?" Le risposte ricevute sono state: "Sono affollati, in ritardo, spesso saltano le corse". "Quali vantaggi riconosci nell’utilizzare il bus?" le risposte sono riassumibili nelle tre macro aree: "Le emissioni di CO2 diminuiscono, non si creano ingorghi, puoi spostarti in autonomia". Riflettendo sul cambiamento che attende i nostri compagni abbiamo infine chiesto: "Pensi di utilizzare il bus in un futuro prossimo?" Il 61% ha risposto "Sì" in un’ottica di maggiore autonomia e scelta sostenibile.