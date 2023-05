Affitti in nero, botte e inganni Case subaffittate agli stranieri e poi cacciati dopo aver pagato

di Saverio Bargagna

Inganno scoperto e truffatori smascherati per una vicenda complessa nel suo intricato sviluppo, ma che racconta uno spaccato di disagio e sofferenza di una parte della città. I fatti avvengono nel quartiere della Stazione e vedono per protagonisti due italiani e gli agenti del Nosu.

Proprio gli uomini della polizia municipale sono chiamati in un’abitazione della zona da una coppia di uomini che racconta di essere stata vittima di un’aggressione. "Tre nigeriani – denuncia un 40enne – mi hanno spruzzato gas urticante negli occhi. Ma non solo, spacciano cocaina e l’hanno nascosta in casa mia". Così il 40enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, mostra agli agenti un passeggino da neonato al cui interno si trova un sacco di 40 grammi contenente polvere bianca.

Nella casa, però, c’è qualcosa che non quadra. Gli agenti del Nosu vi trovano due donne di colore intente a cucinare il pranzo e una bambina. I mariti, regolari sul territorio e assunti in aziende del pisano, si trovano al lavoro. Come è possibile, allora, che abbiano commesso una aggressione se non sono in casa? Fra l’altro gli uomini della municipale non trovano neppure bombolette di gas o altro materiale che potesse ricondurre all’aggressione denunciata.

Così scattano indagini che, ben presto, rivelano la truffa. I due italiani avevano preso in affitto un appartamento nei pressi della Stazione. Quindi cercavano persone in difficoltà proponendo, in subaffitto e al nero, alcune stanze dell’immobile per cifre rilevanti e non in linea coi prezzi di mercato. Una volta riscossa in anticipo la pigione, con una scusa, cacciavano di casa gli inquilini, trattenendo il denaro.

Stavolta, però, il "gioco" dei due non ha funzionato, poiché gli occupanti hanno deciso di non andarsene. Così uno dei "proprietari" è passato dalle parole ai fatti picchiando con violenza una delle donne in stato interessante. Quindi, non contento, ha simulato di essere stato aggredito. Peraltro anche la droga rinvenuta nel passeggino era una messa in scena: all’analisi chimica nella sostanza rinvenuta è risultata solo un’infinitesima presenza di cocaina e tanto bicarbonato.

Quindi, dalle testimonianze raccolte dagli uomini diretti dal commissario Paolo Migliorini, la coppia di italiani risulterebbe dedita al consumo abituale di stupefacenti, tanto che la perquisizione domiciliare della palazzina ha portato a scoprire e sequestrare sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi custoditi nella camera da letto occupata dai due. Così entrambi gli italiani sono stati denunciati con l’accusa di tentata estorsione, truffa e simulazione di reato.