Affittare casa costa sempre di più. Crescono ancora i prezzi in città

Costi sempre più alti anche all’ombra della Torre. L’aumento dei canoni di affitto non si ferma. Le ragioni? Con i mutui alle stelle si affitta di più e si compra di meno. Infatti il primo fattore che incide sull’aumento del costo degli affitti è l’inflazione. Poiché il costo del denaro si è alzato, le fasce di reddito più deboli si ritrovano in una situazione dove sono impossibilitate a sostenere la rata del mutuo per un’eventuale nuova abitazione. Quelle stesse persone che prima cercavano dunque una prima casa, ora si guardano intorno per un semplice affitto.

La domanda di immobili in affitto cresce – secondo gli oaservatori – anche in seguito al rientro in presenza dei lavoratori fuori sede e degli studenti (dato significativo, questo, per Pisa). Uno scenario che la pandemia aveva congelato. Un altro elemento che concorre all‘aumento dei prezzi degli affitti è il crollo dell’offerta di case in locazione. La responsabilità stavolta è da attribuire in buona parte al Covid. A tutto questo, infatti si unisce un’offerta in diminuzione anche in seguito alla decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi per avere un ritorno economico più importante oltre alla possibilità di rientrare in possesso dell’immobile per esigenze personali. Il prezzo degli affitti è in aumento ovunque, specialmente nei capoluoghi di provincia e nel primo trimestre dell’anno ha fatto registrare un incremento mediamente del 7% circa. Questo sta a significare l’8,4% di aumento nell’ultimo anno. Com’è la situazione a Pisa? Secondo i dati dell’Osservatorio Immobiliare sulla rilevazione dell’ottobre scorso per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 11,97 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 7,64% rispetto a ottobre 2022.

Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato dicembre 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 10,11 euro al mese per metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pisa è stato più alto nella zona Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone, con 14,28 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona San Marco, San Giusto, Aeroporto con una media di 9,50 euro al mese per metro quadro.

Carlo Baroni