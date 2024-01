"Aeroporto ridimensionato. Così ha votato la destra"

"Dura neanche 24 ore la velina autocelebrante del sindaco Conti per l’approvazione del progetto di ampliamento del terminal dell’aeroporto, previsto ben prima del suo insediamento a palazzo Gambacorti. La Lega (il partito del sindaco) affermano apertamente che il progetto andato al voto prevede un ridimensionamento del terminal e uno sviluppo proiettato solo verso il mercato low cost che potrebbe essere pericoloso per il futuro del Galilei quale porta della Toscana per i voli intercontinentali". Lo afferma in una nota la senatrice del Pd, Ylenia Zambito, commentando il via libera di Enac al progetto di Toscana Aeroporti di ammodernamento del terminal del Galilei e ai timori, espressi dal Carroccio, di un ridimensionamento rispetto al masterplan approvato negli anni scorsi. Secondo la parlamentare dem, "le intenzioni della società sono emerse dopo l’astensione del consigliere di amministrazione Gino Mannocci, leghista, nominato da Conti in rappresentanza del Comune di Pisa, al momento del voto in consiglio di amministrazione di Toscana Aeroproti sull’approvazione del progetto del terminal: Mannocci non può rilasciare esternazioni e quindi spiegare il suo voto per il vincolo di riservatezza come membro del board in un’azienda quotata in Borsa, ma gli amministratori pubblici non hanno questo vincolo e, come abbiamo visto, neanche gli esponenti politici di un partito che evidentemente hanno potuto attingere a informazioni dettagliate". Da qui l’osservazione di Zambito, secondo la quale, "serve quanto prima una spiegazione pubblica da parte del sindaco Michele Conti, che è azionista di Toscana Aeroporti, sul perché si abbandonano i progetti precedenti e si vota un ridimensionamento del terminal". "Inoltre, vista questa situazione, non mi sembrano neanche opportuni - conclude la senatrice dem - i proclami trionfalistici del primo cittadino e degli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, che pensano di distogliere l’attenzione tirando in ballo il Pd che invece ha condotto una battaglia per quell’ampliamento del terminal oggi ridimensionato. Conti riferisca alla città delle scelte negative che si stanno compiendo su Pisa".

Gab. Mas.