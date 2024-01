Aeroporto, la Lega fa quadrato: "Piena fiducia in Mannocci. Ora vigileremo sui lavori"

"La Lega ribadisce la propria completa fiducia nei confronti dell’avvocato Gino Mannocci, professionista stimato ed esperto in diritto commerciale e societario, consulente di importanti gruppi societari, e membro del consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, nominato di fiducia dal sindaco Michele Conti, su indicazione del nostro partito". Lo affermano in una nota Elena Meini e Marcello Lazzeri, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario comunale del Carroccio, riferendosi a quanto rivelato ieri da La Nazione sul voto espresso dall’ex consigliere comunale leghista e oggi componente del board di Toscana Aeroporti. "Mannocci - osservano Meini e Lazzeri - ha svolto un ruolo difficile, dal momento che dopo la privatizzazione decisa dal Pd sulle spalle dei pisani, l’aeroporto è ora in mano a una società privata quotata in borsa che risponde al mercato e non ai cittadini, ed è alla ricerca del profitto: un fatto fondamentale che ha completamente ribaltato le logiche di gestione e di cui si deve ringraziare il partito Democratico". La Lega, quindi, "ringrazia Mannocci e pur esprimendo soddisfazione per l’annunciato avvio dei lavori sul terminal, non può tralasciare di stigmatizzare alcuni dati oggettivi": l’ampliamento del terminal di Pisa deliberato definitivamente in questi giorni, osservano gli esponenti del carroccio, "è fortemente ridotto rispetto al progetto preliminare precedente (2019) a suo tempo approvato da Enac, il ridimensionamento al ribasso viene giustificato dalla società con una diversa previsione del traffico passeggeri su Pisa che è, per ora, contraddetta dai risultati riportati che sono in costante crescita ed è in controtendenza rispetto alle stime di Eurocontrol (organizzazione intergovernativa cui partecipano 41 paesi europei) per il traffico aereo in Europa e mondiale nello scenario dal ’2022-2030’ e 2050 (secondo le stime più probabili ci saranno 16 milioni di voli in Europa nel 2050, il 44% in più rispetto al 2019), con previsione di una domanda di servizi aeroportuali che non sarà coperta dalle strutture". "Infine, il progetto di ampliamento - concludono Meini e Lazzeri - prevede un layout destinato a clientela low cost e non vorremmo che con questo si giocasse al ribasso per quanto riguarda le risorse da destinare a Pisa che merita un terminal di assoluto valore. La Lega pertanto si dichiara soddisfatta, ma manterrà alto il livello di attenzione sulla gestione della concessione aeroportuale e sul rigoroso rispetto delle tempistiche di realizzazione".