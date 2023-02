Aeroporto Galilei Si mobilita Un Cuore per Vecchiano

La lista civica ambientalista autonomista "Un Cuore per Vecchiano" ha presentato al Consiglio

comunale una mozione sul futuro prossimo degli aeroporti toscani. Il consigliere Vincenzo Carnì avvierà una interlocuzione con il sindaco Massimiliano Angori e con tutte le componenti del consiglio in vista dell’approvazione di un documento unitario. "L’aeroporto di Pisa - scrive Carnì – è molto più importante per la società toscana di quanto a volte noi stessi cittadini della provincia di Pisa pensiamo. C’è bisogno di vigilanza, chiarezza e unità, perché in tutte le forze politiche sono molto forti coloro che vogliono spendere - ottusamente - intorno a Firenze, trascurando Pisa e altri territori periferici".