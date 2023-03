Aeroporto, Darsena Europa, ospedale: Martinelli incontra Giani

A margine della cerimona in Sapienza per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo Pisano, si è svolto anche il primo incontro tra il candidato sindaco a Pisa del centrosinistra Paolo Martinelli ha incontrato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Un incontro voluto dallo stesso Martinelli per fare il punto su alcune questioni-chiave per la città, che coinvolgono direttamente anche la Regione.

"Ci sono partite decisive per il presente e il futuro di Pisa – è il commento dell’ex presidente dell’Acli provinciale, in corsa per Palazzo Gambacorti – che passano necessariamente dalla Regione. Penso al Piano del Parco, alla sanità, alle Case della salute e di comunità, all’erosione del Litorale e alla Darsena Europa, fino agli interventi di potenziamento e ampliamento dell’aeroporto, solo per fare alcuni esempi. Per questo, come annunciato nei giorni scorsi, ho chiesto un incontro al presidente Giani". "Chi guida una città dovrebbe fare così, interloquire con le altre istituzioni e ottenere il massimo per i propri cittadini – continua Martinelli – e non limitarsi a slogan, proclami e promesse. Ho trovato Giani attento rispetto alle richieste e ai bisogni della città che gli ho posto ed è un’interlocuzione che proseguirà, come proseguirà il mio impegno per mantenere ai massimi livelli l’attenzione sul nostro territorio e le risposte di cui ha necessità.