"Aeroporto da difendere. Più collegamenti con le ferrovie"

"L’aeroporto di Pisa gioca a livello regionale e nazionale un ruolo strategico importane nelle infrastrutture con le grandi potenzialità di sviluppo che può offrire non solo alla Toscana intera, ma all’intero centro Italia". Ne è convinto il consigliere provinciale di Forza Italia, Roberto Sbragia, che però puntualizza: per farlo "è necessario garantire collegamenti ferroviari veloci ed efficienti con l’area fiorentina" e per questo chiede fin da ora alle forze politiche regionali e a chiunque possa candidarsi "a essere il prossimo Presidente della Regione Toscana di esprimersi in merito prima del voto del prossimo anno". "Piste di grandi dimensioni - spiega Sbragia - consentirebbero un maggiore traffico aereo e anche il Piano di sviluppo Aeroportuale progettato da Enac prevede grandi interventi nei prossimi anni, in modo da consentire un aumento dei trasporti di persone e merci, ma occorre superare il gap infrastrutturale che deriva da scelte (e mancate scelte) politiche pregresse: un aeroporto non può veramente svilupparsi se non incontra un sistema di collegamento adeguato, soprattutto ferroviario regionale". Secondo Sbragia, "nel passato una classe politica disattenta ha mancato di incentivare adeguati investimenti sulla costa e sull’ammodernamento infrastrutturale ferroviario che ormai è divenuto l’anello debole di ogni tipo di sviluppo". Il salto di qualità si fa, chiosa il consigliere forzista con "tempi di percorrenza ferroviari adeguati, con uno sviluppo ferroviario che avvicini Pisa e Firenze, la costa all’interno".