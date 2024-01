Aeroporto, alta velocità. Bolkestein e tutela imprese: "La Lega è in prima linea"

di Gabriele Masiero

PISA

"La Lega sostiene le imprese e chi ha investito per anni in un settore che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e che andrebbe preso a modello di gestione anziché smantellato per fare un favore a multinazionali e cooperative. Tra l’altro è stato l’ex ministro leghista Centinaio ad aver portato le concessioni fino al 2033". Parola di Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista, pronta a ricandidarsi alle prossime elezioni europee, che domani a Pisa alle 18 al Tower Plaza Hotel promuove un convegno per discutere insieme ad altri esponenti dell’eurogruppo Identità e democrazia.

Il tema della Bolkestein e la situazione dei balneari scalda l’avvio della campagna elettorale per le europee: che futuro per le aziende del litorale pisano?

"Grazie a Salvini la scorsa estate è stata fatta una mappatura delle nostre coste, dimostrando che in Italia non c’è scarsità di risorsa. Vista la complessità giuridica della questione e la scadenza di fine 2023 che tanta incertezza provocava nel settore, lo stesso Salvini ha poi emanato una circolare che ha dato ai Comuni la possibilità di prorogare le concessioni per un anno. La partita a Bruxelles è aperta".

Gli industriali pisani hanno di recente ribadito il gap infrastrutturale della Toscana costiera. Il Comune di Pisa da tempo lavora al progetto tramvia per intercettare i fondi del ministero delle Infrastrutture, a che punto siamo?

"Fu l’ex ministro Giovannini a decidere di non finanziare la tramvia, col Pd che la riteneva ‘opera insostenibile’. La Lega al contrario ha fatto approvare a Roma un ordine del giorno che ne richiede il finanziamento. Nell’ultima manovra, condizionata da bonus edilizi pentastellati e cuneo fiscale, purtroppo non c’è stato lo spazio finanziario necessario. Ma le nostre intenzioni sono chiare".

In gioco c’è il futuro di un territorio: tirrenica, ferrovie, aeroporto, tangenziale nord est. Dopo anni di promesse servirebbero fatti.

"Per la Tirrenica che il Pd non ha mai realizzato, il ministro Salvini ne ha fornito un cronoprogramma un mese fa. I lavori inizieranno tra un anno. L’alta velocità ferroviaria tirrenica è il volano di sviluppo non solo per la costa toscana, ma per l’intero collegamento tra le Alpi e la zona mediterranea. La Linea Torino-Genova-Roma passa da 5 province toscane. Io stessa a giugno 2022 chiesi all’amministratore di Ferrovie, Luigi Ferraris, come mai ci fosse quel buco nero rispetto agli altri progetti di Ferrovie in tutta Italia. Non c’era neppure uno studio di fattibilità. L’avessimo avuta, avremmo potuto intercettare i fondi del Pnrr. Il ministro Salvini ha trovato i cassetti vuoti su tanti dossier, il più importante e strategico per tutta la Toscana è questo. Né Giani, né i governatori precedenti hanno mai posto come prioritario lo sviluppo dell’Alta velocità tirrenica, siamo rimasti indietro 20 anni rispetto ad altri territori. Sull’aeroporto: il peccato originale è la cessione della maggioranza di quote pubbliche decisa dal Pd. Ora, col 4%, possiamo vigilare ma non incidere. Resto fiduciosa che Toscana Aeroporti abbia tutto l’interesse a puntare sullo sviluppo dello scalo pisano come testimonia il finanziamento di 80 milioni per il progetto del nuovo terminal che ha appena ricevuto il via libera di Enac".