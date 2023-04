"Aeroporti, Fossi già affossato Carrai rilancia su Peretola E Giani in Regione lo sostiene"

"Il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, rilancia l’inizio dei lavori della nuova pista di Peretola entro dicembre 2023, con in prima linea il governatore della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ad alimentare e sostenere questa propaganda della società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze: una realtà privatizzata per volere del centrosinistra, dove si segue la logica del profitto". La sinistra radicale va all’attacco sulla nuova pista di Peretola i cui lavori di realizzazione potrebbero partire entro la fine dell’anno, e lo fa con una nota del candidato sindaco della coalizione Diritti in comune composta da Una città in comune e Unione popolare, Ciccio Auletta, che ha messo nero su bianco il suo pensiero insieme alla consigliera comunale fiorentina Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune).

"Che l’azienda - aggiungono - promuova l’immagine ‘verde’ del nuovo impianto non ci stupisce, con l’immagine di un terminal green con ‘una vigna come tetto’. Che dovrebbe fare per cercare di mascherare un’operazione che riteniamo di pura speculazione e devastazione ambientale? Grave è invece che ancora una volta chi governa a livello locale, regionale e nazionale, in maniera trasversale, la appoggi, sponsorizzando questi racconti di greenwashing. E ancora più grave è che si continui a far finta che non esista un movimento plurale che si oppone a questo progetto: lo stesso che ha già bloccato la pista da 2400 metri". Infine, secondo Auletta e Bundu, "l’annuncio dopo le primarie da parte del Pd che si sarebbe riaperta una discussione sull’impianto di Firenze e sullo sviluppo di quello di Pisa, si scioglie come neve al sole, anzi il messaggio è quello di provare ancora di più a mettere l’acceleratore e anche in questo caso a parlare sono i fatti: insomma il teorema di Fossi sembra già essere stato affossato: da parte nostra sosteniamo con forza e convinzione il percorso contro la nuova pista di Peretola e ribadiamo le nostre posizioni a favore del Parco della Piana, dello sviluppo del Polo universitario, per un collegamento ferroviario Firenze-Pisa e contro una logica di sviluppo insostenibile che mira all’aumento del traffico aereo, sfruttando lavoro, territorio e ambiente".

Gab. Mas.