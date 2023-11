"Adesso questa è piazza. Palestina"

"Piazza dei Miracoli è piazza della Palestina". Così il Collettivo Universitario Autonomo di Pisa ha rivendicato con una nota il blitz studentesco di ieri sulla Torre pendente, dove un gruppo di giovani ha eluso gli addetti alla vigilanza introducendosi nel monumento, sventolato una maxi bandiera della Palestina e accendendo fumogeni. La manifestazione studentesca, si legge nel volantino, è stata proclamata per chiedere il "cessate il fuoco e libertà per la Palestina" e per denunciare che "le responsabilità del genocidio che Israele sta portando avanti dopo 75 anni di colonizzazione, passano per l’appoggio politico e militare del governo italiano, dall’invio e dalla vendita di armi all’esercito sionista, dalle nostre università silenti e complici di fronte a un massacro, per i loro accordi con le università israeliane, per le nostre scuole intrise di militarismo". Il Cua, nella sua rivendicazione politica degli eventi, ha parlato di "corteo determinato" che "ha occupato Piazza dei Miracoli e aperto la grande bandiera del popolo palestinese sulla Torre di Pisa dando un messaggio di solidarietà internazionale e portando migliaia di persone, manifestanti, passanti e turisti, a gridare insieme Palestina Libera: la Palestina è un esempio di resistenza e vita che non si piega e continueremo a mobilitarci in scuole, università, case, strade per supportare la lotta dei palestinesi, che è la lotta di tutti i popoli oppressi, e fare tutto quanto è necessario per sostenerla". Infine, il Collettivo Universitario Autonomo pisano ha proclamato "un’assemblea studentesca e cittadina per martedì prossimo alle 16 alla Sapienza per discutere e costruire insieme la solidarietà che la nostra città può e deve portare al popolo palestinese".