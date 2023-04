Addio a Don Lido Batini, parroco e allenatore di calcio: “Amato e stimato"

Pisa, 2 aprile 2023 – Chiesa pisana in lutto: venerdì si è spento don Lido Batini, per oltre 30 anni parroco di Migliarino. Sacerdote molto amato, è stato insegnante di religione alle scuole superiori, appassionato di musica e, soprattutto, di sport. Nato a Marciana di Cascina il 7 aprile del 1940, fu ordinato sacerdote il 28 giugno del 1964. Subito nominato vice rettore del seminario arcivescovile Santa Caterina, fu inviato come vicario parrocchiale a Fornaci di Barga (dove la notizia della scomparsa del ‘Cappe’, come affettuosamente era chiamato, ha avuto una grande eco), dal 1973 al 1982 è stato parroco di Pieve di Santa Luce.

L’ingresso nella parrocchia di Migliarino è del 1982, incarico che Don Lido ha mantenuto fino al 2015, proseguendo poi nel suo servizio fino agli ultimi giorni, nonostante la malattia e la perdita della vista. Don Lido (che in gioventù aveva militato nelle giovanili della Juve) era stato anche allenatore di squadre di calcio, fino all’Interregionale. Una passione, quella per lo sport, condivisa con il fratello don Baldo, assistente spirituale del Pisa sporting club ai tempi di Romeo e della nazionale di calcio durante i Mondiali in Spagna. Nel periodo trascorso a Fornaci di Barga Don Lido frequentò, invece, il corso allenatori di Coverciano per poi allenare nel Csi poi in Prima e Seconda categoria a Fornaci di Barga, Vicarello, Collesalvetti e Rosignano Solvay. L’energia di Don Lido è stata fondamentale soprattutto per il Migliarino calcio, squadra lo ha voluto ricordare con affetto: "Appena arrivato a Migliarino agli inizi degli anni ‘80, uno dei suoi primi pensieri fu quello di risollevare l’allora decadente società di calcio.

Fu così che sotto il suo impulso e la sua tenacia, nella stagione 1983/84 il Migliarino si iscrisse al campionato di Terza Categoria con Don Lido allenatore. Gli inizi non furono facili ma Don Lido con il suo carisma, il suo coinvolgente entusiasmo e il suo inimitabile spirito aggregativo riuscì tre anni dopo a allestire una squadra di buon livello formata da tutta una serie di calciatori nati e cresciuti nel Migliarino ma che poi erano emigrati in società limitrofe in categorie superiori. Nella stagione 1985/86 condusse la squadra alla promozione in Seconda Categoria. Il primo campionato vinto nella storia del sodalizio biancorosso. Perdiamo un grande uomo prima ancora che un sacerdote, amato e stimato da tutti".

Sentite anche le parole lasciate sui social dal Migliarino Volley che ha ricordato le volte in cui Don Lido si è seduto sulla tribuna della palestra di Vecchiano "sempre pronto ad incitare i suoi compaesani". I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Migliarino.