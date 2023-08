Addio all’ex sindaco “Rudi“ Pardini "Infondeva sicurezza alle persone"

Profonda commozione in tutta la comunità di Vecchiano per la prematura scomparsa dell’ex sindaco Rodolfo Pardini, deceduto all’età di 58 anni, in seguito a un breve ricovero dovuto ad un malore occorso nei giorni scorsi. Le esequie si svolgeranno con rito civile domani alle 16 a Nodica. Particolarmente sentito e personale il ricordo dell’attuale sindaco (e amico) Massimiliano Angori: "Tutto regolare: era una frase che Rodolfo Pardini, Rudi per noi tutti, era solito ripetere col tono tra il burbero e l’ironico, anche nei momenti di più intensa tensione che spesso caratterizzano la vita istituzionale. Un intercalare a sottolineare che di ‘regolare’ c’era poco o nulla, e oggi sicuramente, 1° agosto 2023 di regolare non c’è davvero nulla. Rudi - prosegue - era per me, prima di tutto, un amico carissimo di cui non potrò mai dimenticare l’essenza: la schiettezza, la gentilezza e l’arguta e piacevole ironia; il suo modo di intessere i rapporti personali; la sua capacità di infondere sicurezza nelle persone grazie alla sua passione per approfondire ogni tematica. E quindi, l’amore sconfinato per lo studio: aveva interrotto la carriera di ricercatore all’Ateneo pisano solo perché era sopraggiunta l’esperienza politica, ma, negli ultimi anni, l’insegnamento, si era riaffacciato prepotentemente nella sua vita, coronando quella che per lui era una vera e propria vocazione".

L’esperienza politica di Pardini era iniziata dapprima come presidente del Consiglio di Frazione, poi consigliere delegato nella legislatura Lunardi. Sempre con la Giunta Lunardi, dal 1997 aveva ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica e ambiente. Sindaco di Vecchiano dal 2001 al 2011: "Anni in cui non sono mancati momenti e vicende ostiche – aggiunge Angori - che hanno anche visto un lungo dibattito interno ai partiti e un lungo confronto pubblico. E poi, il 25 dicembre 2009 l’alluvione del Serchio. Con determinazione Rodolfo presidiava ogni riunione con gli enti preposti. La sua casa, in quel periodo più che mai, era diventato il Palazzo Comunale". Molteplici i risultati raccolti in 10 anni. "Ci lascia una persona dalle capacità poliedriche e con una mente rara. Alla sorella Sandra e ai familiari tutti, a nome mio personale, delle istituzioni vecchianesi e di tutta la comunità vanno le più sentite condoglianze. Ciao Rudi, Vecchiano non ti dimenticherà. Fa’ buon viaggio".

Il Pd di Vecchiano assumerà specifiche iniziative per ricordare Rodolfo Pardini: "E’ stato un sindaco di grande capacità ed onestà – afferma di Elisa Tripoli, Segretaria dell’Unione Comunale di Vecchiano - che ha tenuto fede ai valori di socialità e della tutela delle fasce più deboli della società, oltre che della salvaguardia dell’ambiente, portando avanti un’attività amministrativa e politica fortemente innovativa".

F.B.