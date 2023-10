Addio al rudere Pampana. Si rimargina una ferita

Ancora qualche giorno, il tempo di pubblicarlo sul Burt, il Bollettino unico della regione Toscana, e il piano di recupero de "I tre palazzi", che cancellerà dopo decenni il cosiddetto rudere Pampana dall’iconografia cittadina, sarà attivo e valido per i prossimi 10 anni. Si chiude così definitivamente una ferita aperta nel cuore del centro storico dalla seconda guerra mondiale.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco, Michele Conti, attraverso il suo profilo Facebook: "Giovedì in Giunta abbiamo deliberato l’approvazione definitiva del Piano di Recupero ‘i tre Palazzi’. Dopo l’adozione dello scorso marzo, non sono pervenute osservazioni al Comune. Siamo sempre più vicini a sanare quella ferita su Lungarno Galilei: i privati potranno finalmente riqualificare l’edificio diventato rudere con i bombardamenti della Seconda guerra mondiale". Il Piano di Recupero è di iniziativa privata e ora la proprietà potrà presentare la richiesta di permesso a costruire. Fin qui gli adempimenti burocratici, mentre sulle tempistiche ancora non ci sono certezze.

Ma non c’è dubbio che l’approvazione del Piano sia una buona notizia. Anche perché è stata proprio la proprietà privata nel marzo scorso a ipotizzare i tempi di recupero di uno dei luoghi più prestigiosi della città affacciato sull’Arno e confinante con il Giardino Scotto. L’inizio dei lavori, aveva previsto allora la proprietà rappresentata da Silvia Pampana e dall’architetto Silvio Panichi, è stato ipotizzato nei primi mesi del 2025.

Una volta ricostruito l’immobile ospiterà 17 appartamenti di pregio di varie metrature e 4 studi professionali dotati di alcune decine di posti auto pertinenziali e altri 20 a uso pubblico. L’intervento di riqualificazione, ha concluso l’assessore all’urbanistica, Massimo Dringoli, "si basa sulla ricostruzione dell’immobile, sulla base dei criteri fissati dalla Soprintendenza che si rifanno all’aspetto originario del palazzo prima della guerra". Insomma, il nuovo edificio, che cancellerà un "buco" presente sulla promenade cittadina da 80 anni, affonderà le sue radici nella storia di Pisa pur presentando inevitabilmente elementi di novità.

Gab. Mas.