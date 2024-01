Addio al giornalista. Catastini

 scomparso all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, Giampaolo Catastini. Storica figura del giornalismo pisano, era un grande esperto del calcio di provincia. A darne l’annuncio il figlio Alberto: "Il tuo più grande insegnamento è stata la forza nel superare le grandi difficoltà che la vita ti ha messo sempre davanti. Un privilegio essere stato tuo figlio". Anche la società del Pisa SC ha commentato la notizia: "Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Giampaolo Catastini, conosciutissimo e stimato giornalista pisano che per anni è stato un punto di riferimento per tutti quelli che seguivano il calcio del territorio". I funerali si terranno domani, martedì 23 gennaio, alle 10, alla chiesa di San Michele degli Scalzi di Pisa.