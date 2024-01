Addio a via D’Achiardi: "Shoah drammatica"

Addio (per sempre) a via D’Achiardi. Venerdì, a partire dalle 11.30, nell’area a verde Raffaello Menasci, si svolgerà infatti la cerimonia per il cambio di denominazione di "via Giovanni D’Achiardi", il rettore dell’Università di Pisa che nel 1938 si rese responsabile dell’espulsione di studenti e docenti ebrei dall’ateneo Pisano, in "via Giusti tra le Nazioni". L’iniziativa in occasione del Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’olocausto è stata promossa dall’amministrazione comunale. "La cerimonia - si legge in una nota del Comune - prenderà il via alle 11.30 con l’esecuzione di alcuni brani musicali da parte degli alunni dell’istituto comprensivo ‘Fibonacci’. Poi gli interventi del sindaco, Michele Conti, del prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, del rettore Riccardo Zucchi, del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, del presidente della Comunità ebraica, Andrea Gottfried, del presidente dell’Anpi di Pisa, Bruno Possenti, del presidente del consiglio comunale, Alessandro Bargagna, e della sua vice, Antonietta Scognamiglio". La decisione di modificare la denominazione di via Giovanni d’Achiardi in via Giusti tra le Nazioni era stata adottata circa un anno fa dalla Giunta in considerazione del fatto che, si legge nella delibera, "la Shoah ha rappresentato un momento drammatico per l’intera umanità, contraddistinguendosi per la particolare crudeltà delle azioni e delle persecuzioni poste in essere". La Giunta ha invece ritenuto ‘opportuno intitolare la via in ricordo di persone che si sono contraddistinte per la lotta contro il genocidio nazista’. Da qui la nuova intitolazione, via Giusti tra le Nazioni.