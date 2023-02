"Addio a un grande nerazzurro Ora tiferai dall’alto per noi"

Si è spento, dopo una lunga malattia che lo aveva colpito da tempo, Stefano Davini, 61 anni, storico tifoso nerazzurro. Per anni operaio, nell’ultimo periodo lavorava alle ferrovie nel ramo dei servizi. "Se ne va una persona che sorrideva sempre – dichiara il figlio Manuel, 33 anni -. I problemi per lui non esistevano, anche nei momenti di difficoltà li affrontava sempre con il buon umore. Lo conoscevano in tanti perché era una persona d’animo e si spendeva per gli altri".

Davini è stato salutato anche sui gruppi social dedicati al Pisa da numerosi tifosi. Era infatti un assiduo frequentatore della Curva Nord, pur non facendo parte di nessun gruppo. "Un’altra grande perdita. Fai buon viaggio".

"Eri uno di noi... Un grande tifoso.. Ora tiferai dall’alto del cielo con noi…ziA giusy".

Seguono commenti ai vari post con tante condoglianze da parte di molte persone tifose e non.

"Ha vissuto gli anni di Romeo, gli anni migliori – prosegue il figlio Manuel Davini -. Era fiducioso per il futuro del Pisa e diceva sempre che adesso la squadra era in mani buone e salde. Ringraziamo tutti, amici storici, ex colleghi e anche qualcuno che lo aveva incontrato per un periodo, per le condoglianze".

Fino ad oggi pomeriggio alle 15 sarà possibile porgere l’estremo saluto a Stefano Davini nei locali della Pubblica Assistenza.

Michele Bufalino