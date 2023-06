Addio a Jamiolkowski Ci ha lasciato il professore che salvò la Torre di Pisa

Il ‘salvatore’ della Torre di Pisa, l’ingegner Michele Jamiolkowski, è morto ieri a 91 anni, a pochi mesi dall’apertura delle celebrazioni per gli 850 anni dalla fondazione del Campanile pendente, nel corso delle quali un importante spazio sarà riservato proprio agli anni del ‘salvataggio’. Jamiolkowski era nato nel 1931 a Stryj in Ucraina; dal 1959 viveva in Italia e ne aveva acquisito la cittadinanza. Tra i più grandi scienziati mondiali nel suo campo, nel 1985 era stato consulente geotecnico per la progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina e nel 2003 membro della Commissione per la salvaguardia di Venezia, da cui poi avrà origine il Mose. Dal 1990 al 2001 era stato a capo del Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre di Pisa con i più grandi specialisti internazionali: progettisti geotecnici e strutturali, specialisti di materiali lapidei, restauratori e storici. Jamiolkowski aveva insegnato dal 1969 al 2006 Ingegneria Geotecnica al Politecnico di Torino dove ora era professore emerito. Ieri sul sito internet istituzionale l’Ateneo ha manifestato il proprio cordoglio: "Il nostro Ateneo – si legge - lo ricorderà sempre come un maestro e un fulgido esempio professionale".

Cordoglio è stato manifestato anche dall’Opera della Primaziale Pisana. Il salvatore della Torre era tornato a Pisa nel 2019 nell’occasione del convegno ‘Monitoraggio dei monumenti e delle cattedrali a 20 anni dalla stabilizzazione del Campanile di Pisa’. Era il 24 ottobre e, nel celebrare il ventennio dalla grandiosa impresa, il professore aveva rammentato quegli anni eccezionali e pieni di momenti di gioia e di tensione: "È stata una esperienza magnifica, un grande lavoro di squadra. Le abbiamo allungato la vita di 3-400 anni. Ciò che conta ed è indispensabile è un continuo monitoraggio". Accanto a lui, nel giorno di quell’anniversario c’erano anche Carlo Viggiani, Luca Sanpaolesi, Gisella Capponi che assieme ad altri esperti internazionali avevano condiviso dodici anni di studi e di tentativi. Il rischio che crollasse nel giro di un decennio, secondo i calcoli degli scienziati, era concreto. Sempre nella giornata del convegno a PIsa, Jamiolkowski aveva ripercorso le principali fasi degli interventi, ricordando anche il settembre "nero" del 1995, quando il congelamento del terreno con l’azoto liquido fece temere per la stabilità del monumento. Alla fine la squadra da lui guidata trovò la soluzione: la tecnica della sottoescavazione, attraverso la quale si indusse il cedimento del lato nord della Torre estraendo in modo controllato piccoli volumi di terreno a nord e sotto il piano di fondazione. In quei dodici anni, grazie al lavoro del Comitato, l’inclinazione del Campanile fu ridotta di circa 1900 arcosecondi, corrispondenti a una diminuzione dello strapiombo della settima cornice rispetto al piano di fondazione di ben 460 millimetri, riportandolo alle condizioni di preesistenza databili ai primi dell’Ottocento e restituendogli altri secoli di vita in sicurezza.

Eleonora Mancini