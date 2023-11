Addio a Daniela Pioli. Prima capogruppo del Pd

Il mondo della politica piange e ricorda Daniela Pioli, tecnica di laboratorio, ma soprattutto impegnata nella vita civica e sociale pisana. E’ morta ieri, dopo una malattia, a 76 anni. Presidente pro tempore della Società pisana per la cremazione, già presidente Dsu e vice Geofor, è stata capogruppo del Pd "quando nacque il partito a Pisa", vicepresidente dell’Ater, società che gestiva il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e consigliera comunale all’epoca del sindaco Paolo Fontanelli. "Per noi una seconda madre, si è sempre dedicata all’attività politica e alla famiglia, allargata dato il suo impegno verso tutti", spiega il nipote Andrea Marchetti. "Daniela si è sempre battuta in difesa delle persone più deboli e per i loro diritti (cura, mobilità, studio, lavoro, casa, autonomia, vita affettiva) come volontaria in associazioni del settore", il commento univoco del consiglio direttivo di Socrem Pisa. "Ha prestato la sua disinteressata opera a Osoppo in occasione del terremoto in Friuli del 1976 e a Guardia Lombardi nel 1980". "Il tratto cordiale, qualità riconosciuta della personalità di Daniela, ha rafforzato la sua capacità di dialogo e la naturale disposizione al servizio delle istituzioni e della comunità". "Un grande vuoto per tutto il volontariato – proseguono da Socrem – La sua opera costituisce un patrimonio per chi voglia seguire la sua strada".

Anche il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni ha espresso il proprio cordoglio: "Apprendo con dolore della scomparsa di Daniela, militante e amministratrice capace e disponibile. Mi stringo al dolore della famiglia, in particolare della sorella Laura, che ha ricoperto l’incarico di dirigente della Provincia di Pisa quando ne ero presidente". "La scomparsa di Daniela Pioli mi addolora molto, con lei ho percorso un lungo tratto di militanza, anche in Consiglio comunale", racconta la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito. "Una persona sempre propositiva, competente, di una simpatia contagiosa. E poi tanta, tanta generosità. È stata un’amministratrice di spessore che ha lasciato importanti insegnamenti alle generazioni a seguire, a partire dalla sottoscritta. Riposa in pace, cara Daniela".

L’addio si svolgerà in forma civile oggi pomeriggio alle 16 nella sala del commiato della Pubblica assistenza di Pisa in via Italo Bargagna. Poi, domani, la cremazione.

A. C.