Addio a Annamaria Tolini Bonadio Nota professoressa, aveva 78 anni

Cordoglio in città per la scomparsa di Annamaria Tolini Bonadio. Si è spenta ieri otto mesi dopo l’adorato marito, Alfonso, noto avvocato pisano nonché consigliere comunale e assessore negli anni ’80. Annamaria, discendente di una nota famiglia di imprenditori di Carrara legata all’industria del marmo, la signora Annamaria aveva insegnato Lettere a Pisa e in altre scuole della provincia. Aveva 78 anni ed era ormai sofferente da tempo. Lascia il figlio, l’avvocato Gabriele Bonadio, e i nipotini Marta, Cecilia e Giorgio. La camera ardente è aperta da ieri nei locali della Pubblica Assistenza a Cisanello, in via Bargagna. L’ultimo saluto verrà dato oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno sul Lungarno.