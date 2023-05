Acque, pressione bassa per lavori Dalle 22 di domani fino alle 6

Stop all’acqua. Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 maggio si verificherà un forte abbassamento della pressione idrica, con probabile assenza di erogazione ai piani superiori alle abitazioni nei quartieri di San Marco e San Giusto. Il disservizio interesserà circa 3500 utenze. "Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo". Gli utenti interessati dal disservizio saranno avvisati anche per posta elettronica e con l’invio di messaggi sui dispositivi di telefonia fissa e mobile nella giornata di domenica 7 maggio. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.