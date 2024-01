Acli provinciali di Pisa e Lucca. La settimana del tesseramento

Per sostenere i lavoratori. Attraverso il patronato, lo sportello “Incontra Lavoro” per chi cerca lavoro di cura come assistente familiare, “Mondo Colf” che assicura consulenza in materia di rapporti di lavoro domestico, la “Sartoria Sociale” negli spazi della sede Ikea per l’inserimento occupazione di persone fragili e i percorsi di formazione professionale con la cooperativa Aforisma. Ma anche per sostenere le famiglie, con il patronato previdenziale e assistenziale, il Caf, i servizi di consulenza per la stipula di contratti di locazione, il Punto Famiglia e la rete di sostegno alla maternità, lo Sportello tecnico-edilizio e le azioni di accompagnamento agli anziani. E poi per promuovere la Pace, i diritti e la legalità con lo Sportello Immigrati, le azioni di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo, il Coordinamento piano per la Rotta Balcanica e l’adesione alla Rete della Pace e al coordinamento provinciale di Libera Pisa. E per favorire la partecipazione grazie ai circoli e al Centro studi iCappuccini, allo sportello Terzo Settore Acli e al Centro Servizi di Cittadinanza Attiva.

È per tutti questi motivi che le Acli provinciali di Pisa e Lucca lanciano la campagna di tesseramento 2024. "Chiediamo l’aiuto di tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori e nelle attività che svogliamo perché siamo convinti che ci sia ancora un grandissimo bisogno di una realtà come le Acli – sottolinea il presidente Andrea Valente -: siamo nati nel dopo guerra, in un periodo storico ed economico di grande difficoltà, e fin dall’inizio ci siamo fatti promotori dei diritti dei lavoratori e dei cittadini più deboli ed emarginati. Lo stesso quadro sociale è purtroppo riscontrabile ancora oggi e le Acli ci sono ancora e mettono in campo strumenti di tutela attraverso i servizi offerti da Caf e patronato, divenuti indispensabili per l’esercizio dei diritti da parte dei cittadini, e dalle attività dei circoli e dei nuclei, preziosi punti di riferimento in un mondo in cui la voglia di aggregazione sembra sopita dopo la pandemia".

Fino a domenica 4 febbraio, le Acli provinciali promuovono la settimana del tesseramento. Negli uffici dei servizi Acli fino a venerdì 2 febbraio saranno presenti volontari a ragazzi del servizio civile per la sottoscrizione della tessera e per far conoscere le attività dell’associazione. Discorso simile, nei circoli, sabato 3 e domenica 4 febbraio. E’ inteso, ovviamente, che la settimana del tesseramento è un’iniziativa di sensibilizzazione, ma la tessera può essere sottoscritta anche negli altri giorni dell’anno.