Accusato di stupro, assolto "Non ha diritto all’indennizzo"

Il silenzio è stato visto come doloso. E così il giudice ha escluso la sussistenza al diritto di riparazione. L’uomo in sede di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere. Era stato arrestato durante una consegna di mobili, all’epoca era trasportatore, "ha poi perso il lavoro". Dopo 8 mesi di carcere è stato assolto. I suoi legali, gli avvocati Maria Concetta Gugliotta e Alberto Marchesi, hanno chiesto l’indennità per ingiusta detenzione. L’ultrasessantenne era accusato di aver compiuto atti sessuali in più occasioni con una donna più giovane di lui.

La storia articolata. L’accusa di violenza sessuale arriva nel 2014, e a novembre, la misura cautelare in attesa del processo. Lui conosce bene la famiglia di lei e cerca di aiutarla, in particolare la madre. Qualcosa scatta nella figlia che lo denuncia. Le indagini e poi le manette e il carcere. Passano 8 mesi, a luglio del 2015, arriva la sentenza. Il Collegio presieduto dal giudice Luca Salutini (adesso in pensione) lo assolve perché "il fatto non sussiste". La parte offesa era stata ascoltata in aula. Aveva risposto a più domande tra cui quella di descrivere le parti intime dell’uomo. L’ex trasportatore da piccolo è stato operato, un intervento i cui esiti sono ancora evidenti. Ma, quando alla donna è stato chiesto di riferire sui dettagli anatomici non aveva segnalato problemi particolari. Da qui il proscioglimento dalle accuse. L’uomo si era sempre detto innocente. Il verdetto era stato impugnato dalla procura e il caso era finito davanti ai giudici d’Appello di Firenze che avevano confermato il responso del primo grado pisano. La sentenza era diventata definitiva. "Il nostro cliente nel frattempo è stato licenziato, ha avuto guai seri di salute, ha dovuto trasferirsi", raccontano i suoi difensori.

Nei mesi scorsi si era tenuta la discussione sulla richiesta di indennità e la Corte si era riservata, poi la decisione: la Corte ha stabilito che il 60enne non ha diritto a un indennizzo perché in sede di interrogatorio (indagini preliminari) si è avvalso della facoltà di non rispondere. "L’esercizio del diritto al silenzio per espressa volontà di legge non può concorrere alla privazione della libertà personale", commentano i suoi legali che hanno "impugnato il provvedimento della Corte d’appello di Firenze chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio davanti ad altra sezione in quanto un soggetto non può essere privato del diritto ad ottenere una equa riparazione per la detenzione subita nel corso delle indagini e dell’intero giudizio di primo grado sul solo presupposto di essersi avvalso di una legittima facoltà, laddove la presunta vittima è stata sentita per ben tre volte in tre fasi processuali diverse (indagini, primo grado e appello) senza che le accuse abbiano trovato reale rscontro".

Antonia Casini