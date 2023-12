Accordo sul bilancio coi sindacati: "Migliorare la vita dei cittadini"

di Enrico Mattia Del Punta

Aumento delle fasce di esenzione dell’addizionale Irpef, Imu invariata e ristrutturazione della macchina amministrativa. Sono alcuni dei punti cardinali dell’accordo sul Bilancio di previsione firmato ieri mattina in sala della giunta a San Giuliano Terme tra Comune e le sigle sindacali Cisl, Cgil, Uil ed Uil. Ad illustrare le linee del bilancio di previsione triennale 2024-2026, erano presenti il sindaco Sergio Di Maio e gli assessori al Bilancio Matteo Cecchelli, al Personale Gabriele Meucci, alle Politiche sociali Francesco Corucci, insieme alle sigle sindacali. "C’è grande soddisfazione per questo accordo– ha affermato Cecchelli –. L’Aumento delle fasce di esenzione dell’addizionale Irpef comunale da 15 a 16mila euro, una richiesta accolta dal sindacato, che siamo riusciti a finanziare. Abbiamo mantenuto i servizi per quanto riguarda il settore sociale. Non abbiamo fatto passi indietro impiegando le risorse necessarie per le scuole, gli asili, mense al 50% e fino al 75% per il trasposto scolastico".

Le aliquote Imu invece rimangono invariate insieme alle agevolazioni già previste. "Un accordo al rialzo – afferma il sindaco, Sergio Di Maio –. Nella scorsa consiliatura abbiamo realizzato il 94% del programma di mandato, in questa siamo al circa al 97-98%. Investimenti tutti autofinanziati senza mai accendere mutui". Di contro le risorse dei contributi agli affitti sono diminuiti di circa 200mila euro. "A causa dei tagli del Governo, - ha spiegato l’assessore Corucci -. Dopo l’approvazione della legge finanziaria, l’amministrazione valuterà la possibilità di trovare risorse per dare risposta alle famiglie penalizzate da questa manovra governativa". Per quanto riguarda la Tari, è stato comunicato che il nuovo Pef non è stato ancora trasmesso da Ato e non se ne conosce l’entità anche se sicuramente ci sarà un aumento dovuto dall’aumento dei costi e dell’evasione. Per quanto riguarda il comparto scolastico: Le liste di attesa riguardo i posti degli asili nido vengono tutte abbattute. A fronte di un costo di circa 700mila euro il Comune stanzia circa il 50% di compartecipazione al servizio e mette a bilancio annualmente circa 113 mila euro di contributi alle scuole secondarie di primo grado mettendo a disposizione dei propri alunni buoni scuola. Altra parte importante la ristrutturazione della macchina amministrativa: "C’è stata – ha detto l’assessore al Personale Gabriele Meucci –, una sostanziale modifica della struttura apicale a 5 dirigenti". Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte dei sindacati. "Questo accordo - ha affermato Giorgia Bumma, segretaria territoriale della Cisl di Pisa che ha parlato anche a nome delle sigle sindacali –, è frutto di un lavoro di squadra. San Giuliano è il comune con l’esenzione più alta sull’addizionale Irpef tra i comuni della provincia di Pisa".