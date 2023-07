Accordo raggiunto, un'ambulanza in più sul Litorale di Pisa

Accordo raggiunto con le associazioni di volontariato, relativamente alla presenza di un’ambulanza sul Litorale. "Un mezzo che non toglierà niente a Pisa – garantisce l’Usl – poiché è stato aggiunto un mezzo in più per 12 ore".

A spiegare nel dettaglio l’accordo è Giacomo Corsini, direttore sanitario della ASL Toscana nord ovest: "Innanzitutto – dice Corsini – vorrei ringraziare le Associazioni per la collaborazione e la disponibilità che hanno dimostrato in questi mesi e per aver contribuito a garantire un’ambulanza sul litorale pisano nella stagione estiva quando la popolazione aumenta in modo esponenziale". Corsini però replica anche a Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza. Betti, che proprio dalle nostre colonne aveva detto: "Se si vuol vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono i servizi di emergenza anche sul litorale ma, se si pensa a quello mezzo vuoto, si coprono con 4 mezzi di soccorso ciò che l’anno scorso si faceva con 5 , di cui 1 - lo abbiamo scoperto a cose fatte - a totale carico delle associazioni".

Il direttore sanitario Corsini puntualizza: "Capiamo perfettamente le difficoltà che le Associazioni incontrano nel reperimento di risorse e di volontari, ma purtroppo è una situazione che coinvolge tutta la sanità, solo mettendo insieme le forze è possibile arrivare ad una soluzione, come è accaduto in questo caso". "Sappiamo perfettamente – aggiunge Corsini – che le Associazioni, in particolare nella storia toscana, rappresentano un punto di forza dell’intero sistema sanitario pubblico ed una risorsa insostituibile per i cittadini, specialmente per quelli più deboli". "Per questo – conclude Corsini – auspico che i rapporti con il volontariato continuino ad essere improntati, come è sempre stato, sulla reciproca fiducia e cooperazione".