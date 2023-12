Accoglienza e solidarietà. Biblioteca sociale a Sant’Anna: "Spazio di incontro per tutti"

Nascerà a breve, nel Comune di Cascina, una nuova piccola realtà socio aggregativa: la "Biblioteca Sociale di Casa Sant’Anna". Una risorsa importante per il territorio, che diventerà punto di riferimento per molte famiglie, nello svolgimento delle necessità quotidiane ma anche come punto di socialità e confronto. Il progetto è un’idea del Centro San Marco ODV in collaborazione con Associazione Adozione a Vicinanza Casciavola (presidente Franco Parri) ed Associazione Pisa Parkinson (presidente Valeria Bastoncelli), con il sostegno morale delle due Parrocchie di riferimento territoriale: San Casciano e Casciavola.

"La Biblioteca Sociale sarà uno spazio di incontro dove adulti e bambini potranno ritrovarsi per condividere insieme qualche ora in un ambiente casalingo – ha commentato la presidente del Centro San Marco di Pisa Paola Viegi – secondo lo spirito di accoglienza e solidarietà che contraddistingue da sempre i nostri volontari. Un luogo che sarà reso magico ed unico proprio da coloro che lo animeranno". Le principali attività che inizieranno l’8 gennaio 2024 saranno ispirate a quelle già realizzate a Pisa, con laboratori di lettura per adulti e bambini, aiuto compiti per scuole elementari, medie e superiori, ma con delle innovazioni, come quella riguardante le letture animate per i piccoli della scuola materna. Le attività sono gratuite salvo una quota di iscrizione una tantum di 15 euro. "Il prossimo sabato 16 dicembre faremo l’Open Day – continua Viegi – al quale abbiamo invitato anche le autorità, oltre a genitori bambini e insegnanti, convinti che sia importante fare rete".

Alessandra Alderigi