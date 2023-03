"Accesso al Museo in totale incuria"

"La valorizzazione del territorio deve passare anche dall’attenzione al decoro urbano. Sembra ignorarlo l’Amministrazione calcesana, che abbandona alla più totale incuria una delle zone di accesso al complesso monumentale della Certosa, che ospita il Museo di Storia Naturale e quello Nazionale, visitatissimo ed elemento di assoluta attrazione per il territorio". Questo l’amaro sfogo dei consiglieri della lista Uniti per Calci. "Lo spettacolo che si presenta ai cittadini, e ai turisti che arrivano da Via della Certosa e vengono a visitare il fiore all’occhiello di Calci, è a dir poco vergognoso – affermano la capogruppo Serena Sbrana e i consiglieri Maila Mangini, Davide Capizzi e Giacomo Pratali - In prossimità dell’accesso all’area pedonale che conduce alla nostra splendida Certosa, si trova segnaletica stradale deteriorata e lasciata per terra, e una vera e propria pozzanghera di fango che si riempie ad ogni pioggia. Rimane veramente difficile comprendere questo totale disinteresse da parte dell’Amministrazione comunale" continua Uniti per Calci.

"È di appena un mese fa – concludono i consiglieri di Uniti per Calci - la sottoscrizione dell’accordo tra il Comune, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e il Centro Commerciale Naturale. L’obiettivo dichiarato è la promozione reciproca, con l’organizzazione di eventi, legati ai prodotti e alle bellezze locali, compresa l’introduzione del ‘timbro del pellegrino’ per chi percorrerà il Cammino di Santa Giulia. Impegno condivisibile e giusto. In ogni caso, il Comune pensa di raggiungere questo obiettivo presentando un biglietto da visita del genere ai turisti? La previsione di visitatori annui per il 2023 è intorno a quota 67mila70mila, ritornando finalmente al periodo pre Covid".