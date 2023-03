"Accessi per turisti in ztl: ridimensionati gli ingressi" Romoli replica alle polemiche di alcuni residenti

E’ Confesercenti Toscana Nord a rispondere alla polemica di un residente sulla mancanza di posti auto relativa al nuovo ordinamento comunale che regola gli accessi per turisti in Ztl. "L’accesso e la sosta per i clienti delle strutture ricettive ubicate in zona a traffico limitato era già consentita prima di questa ordinanza a un costo di 7 euro - spiega il responsabile area pisana Confesercenti Toscana Nord, Simone Romoli -. Con l’introduzione dal 1° marzo 2023 del nuovo regolamento, i turisti che arrivano in auto a Pisa e alloggiano nelle strutture ricettive hanno la possibilità di accedere con il proprio veicolo in Ztl e di parcheggiare sulle strisce blu del territorio, anche del litorale, pagando però una tariffa maggiorata che ammonta a 12 euro per la durata di 24 ore".

Una stretta inserita nella nuova ordinanza riguarda poi le strutture alle quali è consentito richiedere il pass per la Ztl per i propri ospiti. "In precedenza i permessi potevano essere richiesti da tutte le strutture alberghiere - precisa Romoli - con questa ordinanza invece restano escluse tutte le strutture non professionali, decisione che ha già un impatto sugli accessi in Ztl che si stanno riducendo". E conclude: "Nel momento in cui si risiede in una città turistica e universitaria è indispensabile raggiungere un compromesso stabilendo un equilibrio tra le istanze provenienti dalle diverse comunità che vivono, lavorano e attraversano il centro".

Ilaria Vallerini