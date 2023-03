Abuso di sostanze e di social network: seminario con gli studenti del liceo “Dini”

Il professor Michelangelo Mancuso

Pisa, 14 marzo 2023 – La “Settimana del Cervello” (in programma dal 13 al 19 marzo) è una ricorrenza annuale che ha lo scopo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza nei confronti della ricerca sul cervello e sulle malattie neurologiche. Coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti, la Settimana del Cervello è il frutto del coordinamento internazionale delle Società Neuroscientifiche di tutto il mondo, e a cui, dall’edizione 2010, aderiscono anche la Società Italiana di Neurologia e la European Academy of Neurology.

Mercoledì 15 marzo, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Ulisse Dini”, la Clinica Neurologica dell’Università e dell’AOU di Pisa, diretta dal professor Gabriele Siciliano, hanno organizzato un seminario dal titolo “Il cervello e le sue (dis)funzioni, dalla polio ai social network”, in collaborazione con i Club Rotary Pisa e Pisa Pacinotti. In questa occasione, docenti dell’Università di Pisa daranno il loro contributo nel far conoscere agli studenti liceali le potenzialità dell’organo nobile per eccellenza ma anche i pericoli connessi al suo cattivo utilizzo, con forte enfasi sui mali che oggi più che mai incombono sui millennials: abuso di sostanze e dipendenza dai social network. L’evento sarà anche l’occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza delle campagne di vaccinazione per tutelare la salute del nostro cervello e ridurre i rischi connessi a malattie infettive del sistema nervoso potenzialmente mortali o gravemente invalidanti. Da qui la sentita collaborazione con i Club Rotary da sempre attivi sulla sensibilizzazione della campagna contro la poliomielite.

L’evento, organizzato dai professori Michelangelo Mancuso e Gabriele Siciliano della Clinica Neurologica, vedrà la partecipazione, oltre a loro, del dottor Paolo Ghezzi presidente dell’Avis, della professoressa Liliana Dell’Osso (direttrice della Unità Operativa di Psichiatria) e del professor Marco Scarselli del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia.

“La Clinica Neurologica - spiegano i professori Siciliano e Mancuso - è da sempre attiva nel promuovere la formazione e la ricerca sulle malattie neurologiche per approfondire la conoscenza delle cause e dei meccanismi di malattia. Le malattie neurologiche hanno un elevato impatto sulla sostenibilità del sistema socio-sanitario, e la frequente disabilità presente nei soggetti affetti ha gravi conseguenze economiche e sociali per le famiglie. Tra l’altro, stiamo assistendo a un incremento delle patologie neurologiche dovuto sia al sempre maggior invecchiamento della popolazione, in parte alla scarsa efficacia di misure preventive ma anche alla presenza di terapie sintomatiche che aumentano la sopravvivenza in molte patologie. Appare quindi fondamentale educare la popolazione generale, stimolare le nuove generazioni al ‘benessere cerebrale' e anche, perché no, farli innamorare del cervello e dei suoi settori di ricerca, e il seminario al Liceo ‘Dini’ punta proprio a questo”.