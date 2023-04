"Abituati alle minacce Ma siamo soli a combattere anche di fronte ai delinquenti"

di Gabriele Masiero

Pisa

"L’aggressività fa parte del nostro lavoro e spesso i pazienti veri possono mostrarla con evidenze legate a una loro psicopatologia. Ma oggi ci ritroviamo con persone che non sono pazienti, non sono malati ma sono soltanto delinquenti. Ci tocca veramente gestire queste situazioni con persone violente e aggressive". E’ la spiegazione di Angelo Cerù, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze della Asl Toscana Nord Ovest, che con gli altri colleghi si è radunato e commosso ripetutamente ieri davanti all’ospedale al reparto dove lavorava Barbara Capovani, la dottoressa uccisa da un ex paziente. E il punto è proprio questo: il rischio che venga scaricato su professionisti e famiglie la gestione per intero di soggetti, sempre più spesso, così pericolosi. Persone che sono poi libere di circolare, a norma di legge, ma che secondo gli esperti restano pericolose per se stessi e per gli altri, a cominciare dai familiari, dai conoscenti. Ma anche di quei nemici, soprattutto tra i professionisti e gli operatori sanitari che li hanno avuti in cura, attraverso una rabbia quasi sempre acuita da comportamenti antisociali e troppo spesso sottovalutati da un sistema giudiziario che così com’è risulta avere armi spuntate.

Che cosa serve per invertire la rotta?

"E’ necessario rivedere certe leggi, certi criteri sulla imputabilità dei pazienti. Occorre andare veramente oltre. Quello che è successo a Barbara può accadere a chiunque di noi che lavoriamo quotidianamente nei reparti di salute mentale o nelle dipendenze".

In che condizioni lavorate?

"Ci troviamo ad affrontare situazioni che non sono nostre, che non ci competono. Hanno chiuso gli Ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture Rems hanno pochi posti letto. Così se non c’è la possibilità per un paziente, per una persona con pericolosità sociale di andare in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, viene messa nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ovvero la psichiatria territoriale, dove si crea una commistione nei reparti, molto complicata da gestire che non fa bene a nessuno".

Barbara Capovani era stata minacciata? Aveva paura?

"Barbara non aveva paura di nessuno, probabilmente abbiamo sottostimato i pericoli che si corrono. Ma lo facciamo tutti noi che lavoriamo in queste strutture: le minacce nei nostri reparti sono all’ordine del giorno, veniamo sempre minacciati. Però un conto è se la minaccia arriva da una persona che ha una sofferenza, che ha un disagio e che si ritrova in un ambiente chiuso e ristretto: è una situazione che sappiamo accettare, perché siamo in grado di gestirla sotto il profilo professionale e delle nostre competenze. Ma altro conto è la minaccia da persone che non devono stare qui nei nostri reparti e che poi escono, libere di circolare indisturbate".