Abbonamento sospeso. Gratis allo stadio per dono

Una storia di passione calcistica e generosità che scioglie il cuore. La famiglia Perelli, legata da generazioni al Pisa Sporting Club, ha trasformato il ricordo del loro amato padre Antonio in un gesto straordinario di solidarietà e amore per il calcio, ma anche degli stessi supporter nerazzurri. Antonio Perelli, un appassionato tifoso nerazzurro, ha sempre visto il calcio come parte integrante della sua vita. "Quando nel 2018 ci ha lasciati – dichiara la figlia Elisa Perelli, 52 anni –, ha espresso il suo ultimo desiderio: donare il suo abbonamento di Curva a chi ne avesse bisogno". Così la memoria di Antonio Perelli continua a vivere, regalando la sua passione ad altri.

Da qui la nascita dell’iniziativa di un ‘abbonamento sospeso’ per una persona in difficoltà. Un gesto bellissimo che il Pisa Sporting Club ha voluto celebrare facendo incontrare alla signora Gloria Perelli (71 anni), accompagnata dalla figlia Elisa (52) e da una parte della famiglia, assieme al numero 10 nerazzurro Ernesto Torregrossa per un ‘abbraccio’ con la consegna di una maglia speciale con una dedica ovviamente a tinte nerazzurre. "Torregrossa è stato molto gentile con noi – prosegue commossa Elisa Perelli –. Ha regalato un pantaloncino a mio figlio e si è mostrato molto sensibile alla nostra storia. Ci ha donato la maglia, abbiamo avuto la possibilità di fare gli autografi con gli altri giocatori presenti".

L’iniziativa è nata nel 2019, e da allora, la famiglia Perelli la porta avanti con orgoglio, mantenendo vivo il legame con il loro amato padre e con il club del cuore. I Perelli ricordano il loro padre con un sorriso, sapendo che il suo spirito vive attraverso ogni partita, ogni abbonamento donato e ogni abbraccio nerazzurro condiviso. "Nostro padre ha visto tante ere della storia nerazzurra – continua la figlia Alice Perelli –. Ha vissuto la Serie A del 1968, la trasferta di Pagani, l’era Anconetani. Io sono nata in via Abba, dietro la Curva Sud. Uno dei ricordi a cui siamo più legati è la promozione in Serie A del 1982 quando Romeo srotolò il bandierone dalla Torre di Pisa. Per una partita fu rimandato addirittura il battesimo di mia sorella Alessia, nel finale di campionato del 1977-1978".

Il Dna di Antonio Perelli era quello di un tifoso verace, a tratti anche critico, che teneva molto ai colori nerazzurri: "Prima di morire papà era molto contento che la nuova società avesse preso in mano il Pisa – conclude la figlia Elisa –. Per anni è stato parte di Radio Scalino. Era anche molto critico e aveva giocato a calcio anche lui, ci teneva. Non ha mai saltato una partita neanche in Serie D o in Eccellenza. Porteremo ancora avanti questa iniziativa in futuro".