"Abbiamo sanato una ferita aperta. E’ una nuova pagina per la città"

"Diamo concretezza a un cambiamento che non è una questione solo di toponomastica ma è importante sotto il profilo etico e morale e, direi, storico per la nostra comunità. Un messaggio alle nuove generazioni che vivranno a Pisa, visto che la nostra città, porta con sé l’onta di essere stata la sede, nel 1938, della firma delle leggi razziali, a causa del fatto che qui il re trascorreva lunghi periodi". Lo ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti alla cerimonia del cambio di denominazione da via "Giovanni D’Achiardi", il rettore che espulse gli ebrei dall’ateneo pisano, a via "Giusti tra le Nazioni". L’iniziativa voluta dal Comune si è svolta alla vigilia della Giornata della Memoria, e alla cerimonia, alla quale hanno partecipato esponenti di tutte le forze politiche cittadine, sono intervenuti anche il viceprefetto vicario, Laura Motolese, il rettore, Riccardo Zucchi, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, il presidente della comunità ebraica pisana, Andrea Gottfried, il presidente dell’Anpi di Pisa, Bruno Possenti, il presidente del consiglio comunale, Alessandro Bargagna, e la vicepresidente, Antonietta Scognamiglio.

"Intendiamo sanare - ha aggiunto Conti - un’altra ferita aperta. Chiudere una pagina della nostra storia per aprirne un’altra. Negli ultimi anni, sulla via intitolata a D’Achiardi sono state spese molte parole, raccolte firme, il consiglio comunale con le proprie sensibilità si è confrontato sull’argomento. Poi, lo scorso anno, decidemmo di far approvare in Giunta un atto per cambiare finalmente nome alla strada intitolata al rettore dell’Università di Pisa che si rese responsabile dell’espulsione di studenti e docenti ebrei dell’ateneo. Via D’Achiardi era stata lì dagli anni ‘60, e forse si era spenta la memoria della sua figura, tanto che i sindaci che mi hanno preceduto non avevano mai pensato a cambiarne la denominazione. In questo senso va riconosciuto il merito ad alcuni cittadini, Davide Guadagni, Michele Emdin, Michele Battini, di avere promosso un’iniziativa popolare e una petizione che ha raccolto oltre 22 mila firme che hanno sollevato il velo della memoria e fatto prendere coscienza a tutti che un cambiamento era necessario".

Alla cerimonia, aperta dagli inni italiano e europeo cantati dal coro dell’istituto comprensivo "Fibonacci" e conclusa presentando il bozzetto della stele lapidea a ricordo del cambio di nome della strada che verrà posizionata nell’area verde a cura dell’artista Andrea D’Aurizio, ha detto la sua anche il presidente della Comunità ebraica pisana, Andrea Gootfried, osservando che "la pietà non può essere a corrente alternata, dove commuovono i bambini di Gaza ma non indignano quelli israeliani vittime di Hamas: non è antisemita criticare un governo, ma lo è puntare l’indice contro un popolo". E ha poi aggiunto: "A Israele si chiede continuamente di rispettare i massimi standard di democrazia, eppure la Cina spinge innocenti Ugyuri nei campi di concentramento, la Siria lancia il gas sarin sulla sua stessa popolazione, l’Iran giustizia oppositori politici e gay e il Qatar pratica la moderna schiavitù: ma solo l’esistenza di Israele è messa in discussione". L’Olocausto, ha concluso Gottfried, "non è iniziato con le camere a gas, ma nei corridoi più oscuri del comportamento umano, con il veleno ribollente dell’intolleranza e dell’incitamento all’odio che si è diffuso quando le persone hanno smesso di preoccuparsi, sono diventate desensibilizzate e hanno chiuso un occhio e poi due".