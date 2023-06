"Abbiamo ancora tanta strada da fare"

A San Piero a Grado e La Vettola batte un cuore verde e bianco, quello del drago alato dei Dragoni. La vittoria manca dal 2016, ma la magistratura negli ultimi due anni ha fatto un lavoro importante operando un vero e proprio ricambio generazionale. Ne parla il magistrato Simone Menichetti: "Veniamo da una realtà, quella del 2019, in cui squadra e magistratura furono completamente azzerate. Da lì, Covid permettendo, iniziò la nostra ricostruzione - spiega Menichetti -. Adesso la squadra è pronta e ricostruita con 25 combattenti. C’è una palestra, ma ancora c’è molto lavoro da fare, e tanta è la strada per diventare competitivi". Per il magistrato dei Dragoni la squadra si attesta su un livello medio-basso: "La nostra realtà sta crescendo, ma dal crescere all’arrivare a un alto livello di competitività c’è ancora molto da percorrere - chiarisce il magistrato dei Dragoni - Ci consideriamo una fascia medio-bassa, anche se con la rivoluzione totale dovuta dalla squalifica di Sant’Antonio di fatto manca una squadra e noi abbiamo risalito le quotazioni, scalando la classifica di parte". "Abbiamo realizzato un giornalino della magistratura - conclude -, una cena di guerra nel quartiere e raccogliamo beni di prima necessità per il popolo ucraino, ma di più non possiamo fare al momento. Onestamente ci siamo concentrati più sulla ricostruzione militare rispetto al lavoro civile. Adesso che la parte militare è a posto e sta camminando da sola, potremo dare il via a tanti progetti e iniziative che partiranno da settembre".

Michele Bufalino