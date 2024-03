"A volte rimando lo studio o mi sveglio di notte" Un'intervista rivela che i videogiochi sono un pensiero costante per la persona, che prova malessere quando non può giocare. Non sente la necessità di aumentare le ore di gioco ma ammette di procrastinare lo studio per giocare. Afferma di autoregolarsi ma ammette che il gioco può influenzare negativamente le relazioni sociali e lo studio.