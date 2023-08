A Vicopisano si torna al Medioevo Viaggio tra storia, giochi e cortei

Un viaggio nel passato per proiettare sempre più in avanti il territorio. L’anno scorso furono 14mila i visitatori della Festa medievale a Vicopisano che si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre. "Siamo nel pieno dei preparativi. In realtà sono mesi che lo siamo", precisa il presidente Giampiero Nesti, insegnante di educazione fisica da quest’anno in pensione. La manifestazione nacque 26 anni fa quando lui faceva parte della giunta.

Le novità?

"Per la prima volta i posti per la cena sono andati esauriti i primi giorni di giugno".

Come mai?

"Grazie alla promozione e ai tour operator che hanno raccolto prenotazioni persino dalla Nuova Zelanda e dall’Australia. I turisti visiteranno Pisa e Firenze facendo poi tappa qui. Un riscontro molto positivo".

Che cosa si vedrà nei due giorni?

"Il programma comincerà nel pomeriggio. Domenica gli eventi andranno avanti fino a notte con tantissimi spettacoli itineranti e a orario. All’entrata distribuiremo un opuscolo (abbiamo stampato 10mila copie) dove si racconta tutto".

Qualche esempio?

"Ci saranno le gabelle per il cambio moneta con il grosso pisano. Le taverne con i cibi di quel tempo. Niente pomodoro, per esempio, e poi gli accampamenti, i falconieri, i chiromanti, i cortei storici, naturalmente, ma anche gli sbandieratori, il mercato medievale".

E i monumenti?

"Saranno aperti, l’arte e l’artigianato, il Medioevo dei bambini e delle bambine, con il suo apice domenica pomeriggio, e tanto altro".

Il momento clou sarà la cena.

"A Palazzo Pretorio: il ritrovo è alle 20 al Comune, poi gli ospiti seguiranno il corteo. Una volta arrivati, saranno chiamati singolarmente e accompagnati dalle ancelle".

E il menù?

"E’ stato studiato per l’occasione con l’archivio storico: facciamo ricerche sulle tavole del 1200-1400. I piatti saranno stavolta in onore di Carlo IV di Lussemburgo che fece visita a Vico. Sei le mense (portate): all’inizio frutta in abbondanza per aprire lo stomaco".

Una macchina organizzativa notevole.

"Sono circa 200 i volontari (il Comune mette a disposizione anche personale che ringraziamo) tra cui anche quelli dell’antincendio, della Croce Rossa (a cui abbiamo donato 10mila euro per il nuovo mezzo di soccorso), la Misericordia, il Gva, i carabinieri volontari, Vicoverde e la Caritas. Nel consiglio siamo 15 persone. A fine evento, offriamo una cena a tutti coloro che ci hanno supportato e festeggiamo per dire ‘grazie’".

E’ stato mantenuto lo stesso prezzo sia per l’ingresso che per la cena.

"La grande partecipazione ci consente di restituire sempre molto alla comunità che ci è vicina".

Donando denaro, oltre che dando un servizio e promuovendo così il territorio.

"Se tutto andrà bene, devolveremo, come sempre, un contributo al settore del turismo, tramite e in accordo con il Comune, alle persone indigenti e alle scuole".

Qualcuno, poi, a fine festa, vi ricontatta?

"Molti stranieri rimangono colpiti. Gli australiani e i neozelandesi, che non hanno mai avuto il medioevo, apprezzano molto. Abbiamo il sostegno della Regione. Quest’anno ci sarà il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ma anche tanti, tanti cittadini".

Antonia Casini