A Vicopisano il libro "Il Guerriero Guaritore" su Nelson Mandela, di Alessandro Lo Presti

Pisa, 16 maggio 2022 - Sarà presentato venerdì 20 maggio il libro "Il Guerriero Guaritore", edizioni SeTTePonti, sulla figura di Nelson Mandela, di Alessandro Lo Presti, nel Giardino Mary Shelley a Vicopisano, davanti alla Biblioteca e accanto alla Torre dell'Orologio, in Via Lante, nel cuore del borgo. Introdurrà Enrico Taddei, editore. Dialogherà con l'autore Simona Caroti, giornalista.



LIBRO - Il protagonista del libro è il grande politico Nelson Mandela. Lo Presti mette insieme una sequenza scientifica di documentazione per ottenere una letteratura quanto più possibile realistica e oggettiva, senza dimenticare il contesto odierno, e riesce a restituirci il Mandela straordinario che tutti conosciamo, ma approfondendo aspetti spesso non messi in rilievo come meritano.

Mandela riuscì a innescare, infatti, con l'istituzione del 1995 della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, un processo di ricostruzione della memoria e di superamento del tragico passato del Paese di cui era diventato Presidente, proiettando su un intero popolo il percorso di presa di coscienza che lui stesso aveva intrapreso, con eccezionale tenacia nella cella terribile di Robben Island. Lo Presti ripercorre con minuzia di studioso e partecipazione appassionata il cammino dell'intero Sudafrica, che il Nelson Mandela, "Il Guerriero Guaritore" ha indicato al suo popolo, senza mitizzarlo e senza nasconderne limiti e difficoltà, ma mettendo in luce gli strumenti scelti con lucidità e pragmatismo da Mandela; 'lo spirito del perdono pubblico' e della 'giustizia riparativa', che poi hanno fatto scuola anche in altri paesi. E dando risalto al concetto del mondo denominato, nella cultura africana, UBUNTU, parola che allude a un fondamento etico che coglie il valore delle relazioni umane e ne comprende l'interdipendenza.

Informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it.

